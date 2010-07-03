Фестиваль "ГТО с учителем" пройдет в столице 26 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Олимпийском центре имени братьев Знаменских 26 октября состоится фестиваль "ГТО с учителем". Предполагается, что в нем примут участие более тысячи человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

К командному зачету допускаются сборные школ, в которых должно быть 12 человек (пять девочек, пять мальчиков и два учителя).

Учителя вместе со школьниками будут выполнять упражнения, входящие в комплекс ГТО. В программе – бег на 30 метров, прыжки в длину с места, подтягивание, стрельба из электронного оружия и другие упражнения. Победителей и призеров наградят кубками и медалями.

Преподаватель физкультуры школы № 58 Роман Чуканов отметил, что учащиеся старших классов понимают, что выполнение нормативов ГТО не только дает им дополнительные баллы при поступлении в вузы, но также помогают держать себя в форме.

"Ребята мотивированы, это видно на уроках физкультуры, они стараются, тренируются", – приводятся в сообщении слова Чуканова.

Уточняется, что нормативы ГТО можно выполнить в центре тестирования "Воробьевы горы" и Центре патриотического воспитания и школьного спорта.

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору спортзала. Специалисты призвали избегать спортивных залов, расположенных в подвалах и на цокольных этажах.

По словам специалистов, в таких помещениях слабая вентиляция, которая не обеспечивает полным образом параметры микроклимата. Спортсменам рекомендовали выбирать спортивные залы рядом с лесистой территорией, вдали от крупных магистралей. Внимание также стоит обратить на освещение в помещении и температуру воздуха.

В конце июля Совет Федерации принял закон, регулирующий работу фитнес-центров. Документ предоставляет фитнес-центрам возможность становиться членами общероссийских и международных спортивных объединений и определять стандарты качества оказываемых ими услуг. Также устанавливается ряд прав и обязанностей таких учреждений. Так, фитнес-центры смогут организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также готовить граждан к сдаче норм ГТО.