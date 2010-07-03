В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору спортзала

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Роспотребнадзор призвал избегать спортзалов в подвалах и на цокольных этажах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам специалистов, в таких помещениях слабая вентиляция, которая не обеспечивает полным образом параметры микроклимата. Спортсменам рекомендовали выбирать спортивные залы рядом с лесистой территорией, вдали от крупных магистралей. Внимание также стоит обратить на освещение в помещении и температуру воздуха.

Температура в зале должна быть в среднем около +18–22 градусов, а температура воды – не ниже +24 градусов. Роспотребнадзор также рекомендовал сменить место для занятий спортом, если в клубе замечены насекомые или грызуны.

В конце июля Совет Федерации принял закон, регулирующий работу фитнес-центров. Документ предоставляет фитнес-центрам возможность становиться членами общероссийских и международных спортивных объединений и определять стандарты качества оказываемых ими услуг. Также устанавливается ряд прав и обязанностей таких учреждений. Так, фитнес-центры смогут организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также готовить граждан к сдаче норм ГТО.

Вместе с тем закон обязывает учреждения привлекать квалифицированных с точки зрения теории и практики работников и обеспечивать условия повышения их квалификации.