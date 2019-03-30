Как вернуть деньги, если ваш фитнес-клуб закрылся

Периодически в СМИ появляются сообщения о том, как закрылся очередной фитнес-клуб, или человек получил травму по вине тренера. А что делать клиентам в подобных случаях? Юрист с 14-летней практикой Сергей Морозков рассказал фитнес-эксперту Эдуарду Каневскому, как поступить в подобных ситуациях.

Не так давно в столице снова разгорелся скандал: фитнес-клуб "Классика", как говорится, без объявления войны, взял и закрылся. Клиентам предлагали "доходить" приобретенные клубные карты в другом клубе этой мини-сети, который располагается далеко, а о возврате денег речи не шло (владельцы клуба на "Пролетарской" – это другие юридические лица, а значит, предъявлять им претензии сложно). Как же вернуть свои деньги в такой ситуации?

Открываем договор на оказание услуг, который вы заключали с фитнес-клубом, кассовый чек, подтверждающий факт оплаты, уточняем реквизиты организации. Проверяем ее по банку данных исполнительных производств, по Единому федеральному реестру сведений о банкротстве, по картотеке арбитражных дел и по сайту Мосгорсуда. Если непогашенных долгов у организации нет, на банкротство в отношении нее никто не подавал и исками в суде она не завалена, то тогда есть шанс на возврат денежных средств за неуказанные услуги.

Тогда проверяем реквизиты организации через сайт ФНС по ИНН или ОГРН, или наименовании юридического лица.

Составляем письменное заявление (претензию) о расторжении договора и возврате денежных средств за неиспользованное время с указанием суммы, ее расчета, срока возврата (не более 10 дней в соответствии с законодательством о защите прав потребителей) и ваших банковских реквизитов для перечисления средств.

Далее направляем заявление с описью вложения в ценное письмо почтой по юридическому адресу организации согласно выписке из ЕГРЮЛ. Составляем и подаем иск в суд. Просим взыскать не только указанную сумму, но и неустойку (три процента за каждый день просрочки), компенсацию морального вреда, штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Заявляем в суде обоснованное ходатайство о принятии мер по обеспечению иска (арест счетов, иного известного имущества и так далее), чтобы повысить шансы на исполнение решения суда в случае удовлетворения вашего иска.

Выигрываем суд, получаем исполнительный лист, предъявляем его к принудительному исполнению в службу судебных приставов либо сразу в банк, если известен счет организации.

Есть ли возможность вернуть деньги, если компания – банкрот?

В среднем кредиторы в прошлом году получили 5,2 процента от суммы их требований, включенных в реестр кредиторов (согласно статистическому бюллетеню Единого федерального реестра сведений о банкротстве от 31 декабря 2018 года). Применительно к фитнес-клубам, полагаю, эта сумма вообще стремится к нулю. Средняя длительность процедуры банкротства – 681 день.

Еще, к сожалению, не редки и такие случаи: где-нибудь, чаще в спальном районе, начинается предпродажа абонементов в клуб, который скоро должен открыться. Клиентов привлекает низкая цена на клубную карту. Проходит месяц, потом два, четыре, сроки открытия переносятся, а через какое-то время на дверях здания появляется объявление, что клуб открыт не будет, либо в его стенах открывается магазин или что-то другое. Это неграмотный бизнес-подход, из-за которого горе-бизнесмены не рассчитывают свои "силы", или это новый вид мошенничества? И как вернуть свои деньги?

Описываемая ситуация больше похожа на мошенничество (ст. 159 УК РФ). Поэтому, как вариант, обращаемся с заявлением о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы. Если дело будет возбуждено и вынесен приговор подсудимым, то в рамках гражданского процесса можно требовать взыскания денежных средств с осужденных, если данный иск не был рассмотрен в рамках уголовного дела.

Будем считать, что клиенту повезло, и клуб работает исправно. Но часто бывает и так, что клиент, занимаясь на территории заведения, сам, без тренера, получает травму. Кто несет ответственность за ее получение? Ведь многие клубы, чтобы защитить себя юридически, предварительно подписывают с клиентами соглашение, где четко прописано, что клиент сам несет ответственность за свое здоровье во время занятий.

В данном случае речь идет о возмещении вреда, причиненного здоровью. Действительно, в договоре между клиентом и фитнес-клубом часто прописано, что ответственность за медицинское обеспечение лежит на клиенте, и клиент занимается на свой риск и под свою ответственность. Поэтому если травма была им получена в результате неудачного выполнения какого-то упражнения, то клуб не несет за это ответственность, так как в действиях клуба вины по причинению вреда здоровью клиента нет.

В этом случае вина клуба и прямая причинно-следственная связь между травмой и посещением тренажерного зала клуба имеется. Важно это зафиксировать и доказать в суде, если клуб откажется добровольно возместить вред здоровью и вызванные этим убытки.

И, пожалуй, самый интересный вопрос: как предъявить претензию и даже засудить клуб, если клиент получил травму, занимаясь непосредственно с персональным тренером? Какой порядок действий должен выполнить клиент, чтобы доказать, что травма была получена именно во время тренировки?

Если клиент получил травму при непосредственных занятиях с персональным тренером, то важно доказать наличие прямой причинно-следственной связи между этими занятиями и полученной травмой. Поэтому, если эта неприятность с вами произошла, первое, что нужно сделать, – это зафиксировать факт причинения вреда вашему здоровью именно в результате данных занятий с тренером: вызвать неотложную скорую помощь, зафиксировать жалобы на здоровье и обстоятельства, при которых вы получили травму (это будет занесено в карту вызова врачом скорой). Также доказательствами данной травмы могут послужить показания свидетелей, видеозаписи, в том числе запись вашей тренировки, которую на ваш телефон записывал тренер или подруга, жалоба в жалобной книге.

Подсчитываете все расходы, которые вы понесли в результате этой травмы (обращения к врачу, препараты, медицинские изделия и тому подобное) при условии, что они не могли быть предоставлены на бесплатной основе, а также убытки в виде неполученной заработной платы при утрате общей и профессиональной трудоспособности.

Если в результате экспертизы и иных доказательств суд установит вину тренера, размер вреда и посчитает, что причинно-следственная связь между случившимся и действиями (бездействием) со стороны тренера доказана, то суд иск удовлетворит полностью либо частично.



И неожиданный вопрос: к сожалению, и среди клиентов могут попадаться откровенные мошенники. Как клубу или тренеру защитить себя от аферистов, которые, например, могут сымитировать полученную травму на тренировке, чтобы попытаться отсудить у клуба определенную денежную компенсацию?

Первое: необходимо вести видеозапись занятий и обеспечивать их хранение. Тренеру – действовать строго в соответствии с должностной инструкцией. Как вариант, взять с клиента расписку об отсутствии противопоказаний и запрета лечащего врача к физическим нагрузкам и программе тренировок. В суде – доказывать отсутствие вины, оспаривать размер вреда, в том числе указывая на то, что медицинская помощь и прохождение медицинских процедур могли быть оказаны "жертве" на бесплатной основе, причинно-следственная связь между случившимся и действиями со стороны ответчика отсутствует.

И обязательно иметь разработанные правила посещения клуба, правила техники безопасности при занятиях в тренажерном зале, инструкцию по технике безопасности при проведении в зале персональных тренировок, предоставляемые клиентам для ознакомления под роспись.