Тяжелый спорт: москвичи остались без фитнес-клуба и денег

Клиенты внезапно закрывшегося фитнес-клуба не могут вернуть деньги за абонементы

Клиенты одного из столичных фитнес-клубов на Измайловском шоссе не могут вернуть деньги. Им продали годовые абонементы, но спортзал вскоре закрылся, сообщает телеканал Москва 24.

По словам клиентов, за посещение спортзала они заплатили по 15 тысяч рублей. Однако 21 февраля, придя в зал, они обнаружили, что двери закрыты, а рабочие вывозят оборудование. В социальных сетях появилось объявление, что зал закрыт по техническим причинам.

Согласно сайту клуба, еще один филиал спортивной сети расположен на Волгоградском проспекте.

"Нас то сюда, то на "Пролетарскую" отправляют – там есть еще один фитнес-клуб "Классика". Но там говорят, что они не имеют к этому отношения, они другое юридическое лицо", – рассказала одна из клиенток.

Корреспонденту телеканала Москва 24 удалось связаться с менеджером сети. По его словам, в скором времени в закрывшемся спортзале появится представитель компании, который будет составлять списки тех, кто хочет вернуть деньги. Во время проверки контактов и сбора базы деньги выплачивать не будут. Также клиентам предлагают заниматься в клубе на Волгоградском проспекте.

Юристы в подобных случаях советуют не ждать, когда владельцы компании сами решат вернуть деньги. Подавать иск о расторжении договора стоит как можно скорее: если организация признает себя банкротом, то средства, вероятно, не удастся вернуть.