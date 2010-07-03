Совфед принял закон о фитнес-центрах

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На пленарном заседании Совета Федерации сенаторы одобрили закон, регулирующий работу фитнес-центров. Об этом пишет ТАСС.

Документ предоставляет фитнес-центрам возможность становиться членами общероссийских и международных спортивных объединений и определять стандарты качества оказываемых ими услуг. Также устанавливается ряд прав и обязанностей таких учреждений. Так, фитнес-центры смогут организовывать и проводить официальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также готовить граждан к сдаче норм ГТО.

Вместе с тем закон обязывает учреждения привлекать квалифицированных с точки зрения теории и практики работников и обеспечивать условия повышения их квалификации.

Определяется документом и само понятие фитнес-центра. Это "физкультурно-спортивная организация, целью деятельности которой является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию". Фитнес-центры должны вести работу по формированию здорового образа жизни россиян, а также создавать условия для воспитания и сохранения их физического здоровья.

Отмечается, что обсуждение законопроекта вызвало в верхней палате парламента множество споров. Сенатор Эдуард Исаков предположил, что под угрозу увольнения попадают более 10 тысяч инструкторов, у которых нет среднего или высшего образования, а есть только сертификат соответствующих курсов. На это один из авторов инициативы депутат Госдумы Дмитрий Пирог ответил, что никто не будет уволен, пока не будут разработаны профессиональные стандарты.

Вместе с тем председатель Совфеда Валентина Матвиенко особо отметила, что документ согласован с фитнес-сообществом и поддержан им. Она добавила, что сам закон, по ее мнению, "никакой, пустой и ни о чем", так что от него не будет "никакой пользы и никакого вреда".