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Спорт

14 июля, 00:02

Что нужно обязательно купить перед походом в фитнес-клуб

спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какая нужна экипировка для занятий в тренажерном зале.

Фото: depositphotos/NatashaFedorova

Свершилось! Лето! Жара! И... хорошие скидки практически везде, куда бы вы ни пришли. Ведь лето – это сезон отпусков, а значит, резкое снижение покупательской активности. В этот период зарабатывают разве что турфирмы и производители мороженого. И именно этот период благоприятнее для покупки абонемента в фитнес-клуб – эта индустрия максимально теряет клиентов и с нетерпением ждет сентября, когда на улице похолодает, период отпусков закончится, и люди массово пойдут покупать карты, чтобы готовиться к следующему пляжному сезону.

Но покупка абонемента в фитнес-клуб или даже "подвальную" качалку – это не единственные расходы, которые вы можете понести. Да, в клубах бизнес- и премиум-класса вам всегда дадут полотенце, где-то – тапочки, в тренировочной зоне стоят кулеры с водой, а в стоимость абонемента входит одна или даже блок персональных тренировок. Чего чаще вообще не наблюдается в клубах экономкласса, а значит, полотенце, воду и прочие принадлежности вам всегда придется брать с собой.
По поводу персональных тренировок в этой статье речи идти не будет (понятно, что это дополнительная услуга абсолютно в любом клубе, и здесь по умолчанию необходимо готовить определенную сумму, чтобы этими услугами воспользоваться).

Фото: depositphotos/alebloshka

Так на что не стоит скупиться, чтобы тренировки были действительно правильными и безопасными?

Львиная доля клиентов, так или иначе, посещают тренажерный зал. А это зона повышенной опасности, и от правильного выбора экипировки будет зависеть не только эффективность выполнения того или иного упражнения, но и безопасность при выполнении. И главная ошибка, которую совершают новички, – это выбор неправильной обуви.

Когда новичок надевает банальные кеды или кроссовки с мягкой подошвой, нога не получает должного упора, стопа "гуляет". Более того, у подошвы правильной обуви есть нужный наклон, который необходим, чтобы корректнее и безопаснее нагружать мышцы ног и минимизировать опасную нагрузку на суставы. Более того, в правильной обуви любое движение выполняется более качественно. Такая обувь называется штангетки. Но это все-таки специализированная экипировка для тех, кто целенаправленно занимается "штангой".

В фитнесе же или популярном в наше время кроссфите хоть и работают со значительным отягощением, обувь нужна более универсальная. Поэтому обратите внимание: сейчас у любого производителя спортивной обуви есть либо кроссовки для кроссфита, либо для зала. От беговых их отличает более жесткая подошва, более прочный и толстый материал, который лучше фиксирует стопу, а в некоторые моделях есть дополнительный фиксатор пятки. И раз эти кроссовки для зала, нужно понимать, что бегать в них уже не рекомендуется. Цена такой обуви начинается от пяти тысяч рублей.

Фото: depositphotos/ BrianAJackson

При занятиях в тренажерном зале или на уроках по кроссфиту выполняют ряд упражнений, которые сильно нагружают спину. Не зря самые распространенные и опасные травмы – это травмы спины, а точнее, позвоночника. Вы наверняка не раз слышали, как после, например, приседания со штангой, кто-то из ваших знакомых оказался на больничной койке с неутешительным диагнозом "межпозвонковая грыжа". И причин получения такой травмы может быть много: от неправильной техники выполнения конкретного упражнения до некорректно подобранного веса. Но главной причиной таких травм является выполнение упражнений с большой нагрузкой на позвоночник без использования специального, силового ремня. Сразу сделаю акцент, что не стоит путать силовые ремни с модными поясами, которые "как бы" способствуют формированию талии и похудению. Во-первых, их эффективность для создания талии а-ля песочные часы сомнительна, так как это вопрос диеты и кардиотренировок. Во-вторых, такие пояса слишком мягкие, чтобы защитить спину от опасного воздействия большого отягощения.

Смысл воздействия прост: вы надеваете его на талию и сильно затягиваете на животе – как Белоснежку в корсет. Это существенно повышает внутрибрюшное давление, фиксируя позвоночник в неподвижном положении. Такой, немного варварский прием защищает спину от травм, позволяет лучше стабилизировать корпус, а значит, вы качественнее будете выполнять упражнение. Более того, улучшите результат. Но не забывайте: сделали подход и сразу ослабили ремень – внутренние органы постоянно сдавливать небезопасно.

Фото: depositphotos/ fotomircea

Как правило, такие "дежурные" ремни есть в каждом тренажерном зале, но часто либо нет нужного размера, либо их все разобрали, либо они вообще настолько затасканы, что работать с ними просто неприятно. Купить такой ремень можно в любом спортивном магазине, где продаются гантели, гири и так далее. Цена такого ремня – в среднем две тысячи рублей.

При работе с собственным весом, например, на перекладине, а также при работе со штангами и гантелями, часто (особенно у новичков) руки не выдерживают вес отягощения. Причем мышцы, на которые выполняется упражнение, справляются, а вот руки предательски разжимаются. В таком случае я рекомендую использовать так называемые кистевые ремни – это две ленты из прочного материала, которые петлей одеваются на лучезапястный сустав, а саму лямку наматывают на штангу или гантель. Получается, что руки становятся "сильнее", и вы спокойно работаете с нужным отягощением или с собственным весом тела на турниках. Цена двух лямок – 100–300 рублей.

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Что касается непосредственно формы для занятия в тренажерном зале или кроссфита, то здесь актуальна любая форма для фитнеса, которая не сковывает движения, хорошо вентилируется и сохнет. Я категорически против хлопчатобумажной ткани, ведь она сильно намокает, а если занимающийся активно потеет, значит это сковывает движения и нарушает тепловой обмен, что может привести к тепловому удару.

Когда я вижу "энтузиастов", которые, как Арнольд Шварценеггер в фильме "Качая железо", приседают со штангой босиком, у меня начинается нервный тик. Понятно, что в древней Греции не было беговых кроссовок, да и вообще люди раньше ездили на лошадях, но это не повод вести себя так же в век современных и полезных технологий. В  том числе и для фитнес-индустрии.

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Каневский Эдуард

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