Если руки не справляются: как усилить хват?

Обозреватель телеканала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как помочь рукам, когда для выполнения упражнения не хватает силы хвата.

Фото: Эдуард Каневский

Тренажерный зал стабильно посещает более пятидесяти процентов всех клиентов того или иного фитнес-клуба. И те, кто регулярно занимается с "железом", так или иначе сталкивался с проблемой, когда, выполняя упражнение, например, "подтягивания на перекладине" или "становую тягу", целевые мышечные группы (те, которые непосредственно сокращаются в конкретном движение) справляются с нагрузкой, а вот руки, ладони просто не выдерживают. Сталкиваются с этим не только те, кто занимается в современном фитнес-клубе, но и любители уличных тренировок на воркаут-площадках.

Так как помочь рукам выдерживать вес отягощения, чтобы вы могли качественно позаниматься? Давайте рассмотрим несколько вариантов.

Фото: Эдуард Каневский

1. Сначала я расскажу об основных ошибках, которые часто совершают новички. Первое – это использование фитнес-перчаток. Многие думают, что они за счет того, что нет скольжения, усиливают хват, но на самом деле они делают его слабее, ведь ткань между ладонью и штангой все равно двигается, что заставляет вас сильнее напрягать кисти, из-за чего они быстрее устают. Лично я как штангист категорически против использования любых видов перчаток, но в моем спорте это вообще запрещено. Поэтому их можно использовать, например, если ладони сильно потеют или вас раздражают мозоли, но тогда вам понадобится другой метод укрепления хвата, о котором я на пишу ниже.

Второе – это попытка "накачать" мышцы предплечий, чтобы хват стал сильнее. Серьезная ошибка, ведь сила хвата – это так называемая статическая нагрузка, и в ее работе принимают участие определенные мышечные волокна. В то время, когда вы, выполняя специализированные упражнения на предплечья, качаете другой вид волокон, который отвечает за объем мышц, а не их силу.

2. Замок – один и способов сделать хват сильнее, метод пришел к нам из силовых видов спорта. Прием откровенно болезненный, ведь вы между грифом и пальцами зажимаете большой палец, и при взятии веса на него оказывается сильное давление. Этот метод не рекомендую никому.



Фото: Эдуард Каневский

3. Разнохват. Прекрасный способ значительно усилить хват, такой способ дает возможность работать с существенно большим весом. Прием великолепно подходит для упражнения "становая тяга", а вот подтягиваться и выполнять ряд других упражнений, используя данный хват, к сожалению, не получится из-за неудобства выполнения конкретного движения. Например, подтягивать будет категорически неудобно. Смысл хвата прост, одной рукой, строго симметрично, вы беретесь сверху грифа (смотрите фото), а второй рукой берётесь снизу. Я благодаря этому методу в становой тяге спокойно беру 215 килограммов, в то время как могу осилить всего 150 килограммов, используя обычный хват. Но важно понимать: из-за того, что происходит небольшое вращение руки, нагрузка на позвоночник распределяется не так равномерно.

4. Но бывает и так, что даже при использовании разнохвата руки все равно плохо держат вес, и виной всему пот, даже если вы этого не чувствуете. Здесь на помощь приходит старая добрая магнезия – это тот белый порошок, которым вечно вымазаны штангисты на соревнованиях. Наносите магнезию на ладони обильно, и ваши руки станут автоматически "сильнее". Магнезия бывает двух видов: сухая и жидкая. Сухая стоит копейки, но она сыпучая, пачкается, ее нужно наносить постоянно во время тренировки. Тогда я рекомендую попробовать жидкую, спиртовую магнезию. Стоит она существенно дороже, но зато она не пачкается, ее достаточно нанести один раз за тренировку.

Фото: Эдуард Каневский

5. В тех случаях, когда вы не ставите рекорды, не хотите пачкать себя сомнительным белым порошком, либо вас смущают мозоли, а сильный хват нужен не только в становой тяге, используйте так называемые кистевые ремни, их еще называют лямки, тяги. По сути это два длинных, нешироких ремня, сделанных их жесткой ткани (чаще брезент). Кистевые ремни отлично подходят девушкам,а у которых сила хвата, как правило, слабая сторона. Лямки можно использовать во всех упражнениях, где руки "не держат", это работа со штангами и гантелями, подтягивания на перекладине и так далее. Как правильно надевать и использовать кистевые ремни, смотрите на видео.