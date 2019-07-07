Цирк с лейкой и топором? Как правильно продолжать тренировки, если уехал на дачу

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как поддержать себя в форме, если уехал на длительные выходные на дачу.

Лето в разгаре. Даже несмотря на переменчивую погоду, в выходные столица заметно пустеет, ведь большое число горожан уезжает на уикенд (а кто-то и на несколько недель) на старую-добрую дачу.

Дача – это классика: шашлыки и речка, костер, прогулки, огород. А вот что еще не совсем классика – это дачи, приспособленные для тех, кто привык регулярно тренироваться.

Так как быть, если не хочется терять набранную форму?

Наверно, вы сейчас ждете от меня каких-нибудь уникальных или даже забавных упражнений с лейкой, топором или лопатой? Да, можно устроить "Цирк дю Солей", но как показывает мой опыт, размахивать дачным инвентарем не только не очень эффективно, но и элементарно неудобно. Колка дров, пожалуй, единственное действительно эффективное упражнение, но для развития силы удара. Не зря именно в секциях единоборств используют специальный молот и покрышку от грузовика: занимающийся замахивается молотом и со всей силы бьет по покрышке, тем самым увеличивая силу и скорость движения, которое потом актуально при спаррингах.

Когда вы колете дрова, то, по сути, выполняете то же самое упражнение. А если у вас на даче газ? Неужели вы пойдете по соседним участкам, спрашивая соседей, мол, дровишки поколоть не надо, а то у меня сила удара пропадает?.. В общем, на данном варианте "дачные лайфхаки" заканчиваются. Носить ведра с водой, поднимать тяжелые лейки или копать огород – это не фитнес, а скорее каторга. Ягодицы, бицепсы и пресс таким методом не проработаешь, а вот усталость и боли в спине получить легко. Поэтому откладывайте дачный инвентарь, давайте подумаем, что можно действительно сделать?

Больше всего повезло адептам йоги: им, кроме коврика, пары специальных кирпичей и лент для йоги, больше ничего и не нужно. Выполнил свой комплекс – и свободен. Это же касается тех, кто в основном занимается кардиотренировками, особенно если это бег. Сейчас многие готовятся пробежать полумарафон или марафон, и вот здесь тренировки за городом будут максимально эффективными. Во-первых, благодаря свежему воздуху, во-вторых – бег будет проходить по пересеченной местности, что существенно усилит нагрузку, а значит, и повысит эффективность тренировки. Но нужно понимать, что если вы бегаете по разного рода субстрату (покрытию) – то трава, то асфальт, плюс серьезные перепады высоты – вы можете смело уменьшить длительность тренировки, так как смена полотна и рельефа суммарно будет давать большую нагрузку. Главное – в обязательном порядке купите хорошую обувь, которая позволит бегать по разному покрытию без риска получить травму. Ну а если вас марафоны не интересуют, то бег в легком темпе 30–45 минут будет идеальным видом кардио.

Также гораздо проще тем, кто предпочитает тренировки с собственным весом. Из оборудования нужен коврик, на котором выполняется большой комплекс упражнений – как для пресса (скручивания, планка), так и для других мышечных групп (отжимания, подъемы таза, махи ногами и так далее). Вообще, работа с собственным весом является самым доступным видом нагрузок: приседания и выпады, зашагивания на возвышения (подойдет любая скамейка), всевозможные виды отжиманий. Единственное, что я рекомендую сделать в обязательном порядке, особенно мужчинам, – это повесить турник или перекладину. Ведь подтягивания – одно из самых лучших упражнений для развития мышц спины и рук. А если вы умеете подтягиваться разными хватами, то у вас может получиться великолепный комплекс упражнений. Более того, подъемы ног в висе – отличное упражнение для мышц живота.

Меньше всего повезло "дачным качкам". Любители силовых тренировок страдают, когда нет возможности поработать со значительным отягощением. А для этого нужна как минимум штанга килограммов до двухсот и "жимовая" скамья. Все это везти на дачу ради недели-двух отдыха на природе? Нет, не стоит. Чтобы сохранить набранную форму, вам необходимо тренироваться с собственным весом в так называемом статодинамическом режиме. То есть вы выполняете, например, отжимания от пола, но опускаетесь в нижнюю точку подчеркнуто медленно на пять-шесть счетов, затем фиксируетесь в нижней точке – пике напряжения – на пару секунд и в таком же медленном темпе выпрямляете руки.

Еще хороший способ поддержать набранную мышечную массу – это выполнять комплекс на растяжку мышц. Дело в том, что стретчинг помогает сохранять мышцам эластичность и существенно улучшает питание тканей, что также позволяет поддерживать набранную мышечную массу.

А вот универсальный совет абсолютно для всех, кто дорожит своим результатом да и здоровьем в целом: следите за питанием. Ведь дача – это шашлыки и алкоголь, много и часто. Но не стоит злоупотреблять обильными застольями, ведь как бы вы ни пытались тренироваться, простая человеческая лень на отдыхе всегда берет свое и постоянные трапезы все-таки могут серьезно испортить набранный результат, с которым вы приехали за город.

Точно откажитесь от майонеза, большого количества картошки, а также всякого рода чипсов и сухарей. Отдайте предпочтение свежим овощам: овощи на гриле и шампуре – это очень вкусно. Исключите употребление сладких газированных напитков, всегда можно сделать домашний компот – на даче есть все ингредиенты для этого. И не употребляйте крепкий алкоголь и пиво – для вечерней трапезы без особого вреда для здоровья идеально подходят сухие вина.

Главное – везде знать меру.