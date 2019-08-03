Режим аренды тренера: почему новый закон о фитнес-центрах может не сработать

Недавно сенаторы одобрили закон, регулирующий работу фитнес-центров. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский решил подробно поговорить об одном из главных пунктов нового документа.

Один из важнейших пунктов, который есть в этом законе, гласит: клубы обязаны привлекать к работе только профессиональных сотрудников, обеспечивая им условия для повышения квалификации.

Я как эксперт, работающий в фитнес-индустрии, искренне рад принятию данного закона, но изменит ли это ситуацию с некомпетентными сотрудниками в залах в целом и готово ли руководство клубов, особенно не сетевых, отказываться от уже работающего персонала или принудительно (за чей счет?) отправлять сотрудников на обучение? Давайте разберемся.

Уверен, для тех, кто никогда не ходил заниматься, особенно персонально, мои слова звучат немного странно: мол, как это так, если человек работает в конкретном клубе, проводит персональные тренировки, сам выглядит достойно – он не специалист? Но вот в том-то и беда, что количество квалифицированного персонала на все столичные клубы не превышает 40 процентов. Плюс эта цифра исключительно приблизительная, ведь и никакого контроля работы тренеров не существует, по крайней мере, на данный момент (а значит, и учета). Все, что происходит в стенах конкретного заведения, остается на совести руководства данного заведения.

Почему так получилось?

Когда фитнес-клубы стали только появляться в Москве, а затем и в других городах России, руководство делало ставку исключительно на персонал. Для клиента, который переступал порог новомодного заведения и был знаком разве что с нормами ГТО, фитнес-клуб казался чем-то экзотическим и манящим. И действительно, в первые годы так и было, особенно с точки зрения цены – абонементы могли себе позволить только обеспеченные люди. И чтобы клуб отвечал своей цене и статусу, на работу брали тренеров обязательно с высшим педагогическим, медицинским или спортивным образованием и званием не ниже мастера спорта. Более того, так как обучающих организаций, которые готовили сотрудников именно как тренеров по фитнесу/аэробике/аквааэробике, в России вообще не было – для обучения привлекали иностранных специалистов.

Я сам прекрасно помню 2004 год, когда я только закончил медучилище и курсы повышения квалификации по специальности "персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу", а потом три месяца ходил по собеседованиям.

Но прошло буквально десять лет, и фитнес из действительно эксклюзивной услуги превратился в доступное практически для каждого направление. И в этом нет ничего плохого, скорее, наоборот – больше людей стали заниматься своим здоровьем. Кроме тех, кто подорвал его, занимаясь в фитнес-клубах с некомпетентными тренерами.

Получилось это именно потому, что закона, который регулировал бы работу клубов и предъявлял соответствующие требования к будущему персоналу по образованию, спортивному опыту и так далее до сих пор не было. А индустрия при этом продолжала развиваться бешеными темпами, что привело к катастрофической нехватке действительно квалифицированного персонала. И на работу стали брать буквально всех подряд. Да, вы не ослышались: именно всех подряд. В лучшем случае их просили пройти обучение у организации, которая выдает сертификат. В худшем – проводили "собеседование" и выпускали человека "в поле" зарабатывать деньги.

Тренер – это не врач или инженер, здесь без диплома найти работу нетрудно.

Почему закон, скорее всего, не поможет?

Как говорится, знание законов смягчается необязательностью их исполнения. Фитнес – это малорентабельный бизнес. Учитывая стоимость оборудования, обслуживания заведения, принимая во внимание фонд оплаты труда, налоги, а также сезонность, средняя прибыль клуба в год составляет не больше 15 процентов. И это при удачном расположении и с минимальной конкуренцией.

Но вы наверняка слышали про скандалы, которые происходят регулярно, когда тот или иной клуб закрывается одним днем, а клиентам не возвращают деньги. Это происходит именно из-за большой конкуренции, когда приходится снижать стоимость абонементов в ущерб прибыли. И именно по этой же причине фитнес-клубы перестали брать тренеров в штат, чтобы сократить налоговое бремя. Поэтому большинство клубов уже давно перевели тренеров на ИП, тем самым перекладывая налоги на них самих.

Но и здесь все неоднозначно. Если клуб, у которого все сотрудники – предприниматели, при этом все деньги прогоняет через свою кассу, а сотрудникам так же выплачивает зарплату, то клуб все равно отвечает за тех, кто у него работает (ведь с ними заключены договоры, и тренеры номинально являются официальными сотрудниками компании). Они носят экипировку клуба, бейджики, а также проходят внутреннее обучение и ежегодно сдают аттестацию. Другими словами, даже при такой форме работы с тренерами контроль со стороны государства возможен.

Другое дело, когда клубы работают "на аренде". Тренер платит заведению либо за каждую персональную тренировку, либо фиксированную ежемесячную аренду. В большинстве случаев при такой форме работы клубы вообще не заключают никаких договоров с тренерами, особенно если речь идет о периодических тренировках. Клубу это выгодно как с точки зрения налоговых выплат, так и с юридической. Даже если клиент получил травму во время занятия, ответственность будет нести именно тренер, а не руководство зала.

И это самое страшное, ведь необходимость такого закона и была продиктована увеличением количества обращений к врачам после тех или иных тренировок.

Что будет?

Учитывая все вышесказанное и зная тенденцию рынка, уверен, что все большее количество клубов будет переходить на работу с тренерами в режиме аренды. Для клуба это система самая выгодная, теперь еще и с точки зрения отсутствия возможных проверок соблюдения нового закона (которые, как известно, бизнес не любит).

Но самое главное – это существенно выгоднее для тренеров, у которых доход в среднем увеличивается на 30 процентов. И им не страшны никакие проверки, а значит, и законы.