Более 900 тыс москвичей проверяли оценки школьников в МЭШ в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За первый месяц учебного года в электронном дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ) оценки проверили 934 тысячи родителей. Это на 23 процента больше, чем в сентябре прошлого года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, в три раза возросло количество школьников, которые воспользовались электронным дневником. Как отмечается, учащиеся и их родители все чаще отказываются от бумажных дневников в пользу электронных.

С помощью услуги родители могут узнавать школьные новости, общаться с педагогами, просматривать список домашних заданий, даты контрольных работ и каникул. А преподаватели в журнале могут планировать темы занятий, ставить оценки и формировать отчеты.

Городской медийный образовательный проект "Московская электронная школа" стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. Сейчас МЭШ включает более 35 тысяч электронных сценариев уроков, а также электронные дневники, пособия, тестовые задания и журнал оценок. Библиотеку МЭШ формируют сами учителя, загружая в нее учебные материалы.

В конце марта "Московскую электронную школу" пополнили материалами из архивного фонда столицы, внеся 190 документов о московских бульварах и парках, а также о водоснабжении города в начале XX века. В начале мая в библиотеке МЭШ появилась подборка материалов столичного Главархива о героях Великой Отечественной войны, а 1 августа, к юбилею ВДНХ, – более 250 исторических фотографий выставки.

С 2019 года материалы МЭШ доступны не только в России. Чтобы ознакомиться с библиотекой "Московской электронной школы", достаточно скачать мобильное приложение в App Store или Google Play.