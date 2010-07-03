Уникальные снимки столицы 1990–2000-х годов появились в МЭШ

Фото: Автор В. Мариньо. 18 августа 1994 года. Главархив Москвы

В библиотеку "Московской электронной школы" вошли 111 редких фотографий, на которых запечатлена столица на рубеже XX и XXI веков. Публикация приурочена ко Дню города. Снимки отобрали из нескольких тысяч фотографий, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что оригиналы фотографий хранятся в фонде Главархива.

В альбом "Москва 1990–2000-х годов в фотографиях" включили фотографии известных фотографов – Василия Мариньо, Сергея Поминова, Виктора Ахломова, Сергея Калачева, Владимира Потулова и многих других.

Снимки рассказывают о том, как менялась Москва в течение 20 лет.

По словам начальника Главархива Москвы Ярослав Онопенко, фотографии повествуют о непростом периоде в жизни столицы.

"С одной стороны, в это время восстанавливали старинные московские церкви, возвращали исторические топонимы, такие как Спиридоновка, Маросейка, Покровка, Сретенка, а с другой – улицы были загромождены рекламными конструкциями, торговыми ларьками, в переулках велась стихийная торговля", – приводятся в сообщении слова Онопенко.

Альбом доступен для всех желающих на портале МЭШ. Там также можно посмотреть другие архивные публикации, посвященные Москве.

Самым популярным уроком библиотеки МЭШ за 2018/2019 учебный год стал "России о Москве – городе, где рождается завтра", который создал учитель информатики из школы № 1034 Ильдар Хусаинов. Второе место занял урок по литературному чтению для учеников первых – четвертых классов по произведению Самуила Маршака "Чего боялся Петя?". Сценарий урока по английскому языку учительницы школы № 1861 "Загорье" Екатерины Иваничевой занял третье место.

"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. МЭШ также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок.