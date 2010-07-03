Более тысячи школ отремонтируют спортзалы в 2019 году

18:24
18:24
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В этом году более тысячи российских школ сделают ремонт в спортивных залах и закупят новое оборудование для них. На эти цели по национальному проекту "Образование" направлено более 1,5 миллиарда рублей, заявила пресс-служба министерства просвещения России.
"Мы уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры образовательного пространства. Уже в этом году при федеральной поддержке, а это свыше 1,5 миллиарда рублей, более 1000 школ обновят спортивные залы и открытые площадки, появятся более 630 новых школьных спортивных клубов", – передает пресс-служба слова главы ведомства Ольги Васильевой.
Васильева отметила, что министерство выполняют задачу президента РФ по выводу российского школьного образования в лидеры на мировой арене.
Она отметила, что спортивная дисциплина хорошо помогает в учебе, развивает умение добиваться результатов, способствует легкому усвоению материала.
В пресс-службе министерства отметили, что в финале президентских спортивных игр в этом году участвовало 1680 школьников из 84-х регионов России. Участвовали подростки 12-13 лет в составе команд от образовательных организаций, победивших в региональных этапах. Школьники три недели соревновались в четырех обязательных и шести дополнительных видах программы по баскетболу, настольному теннису, шашкам, гандболу, регби и лапте.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: