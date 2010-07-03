Более тысячи школ отремонтируют спортзалы в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В этом году более тысячи российских школ сделают ремонт в спортивных залах и закупят новое оборудование для них. На эти цели по национальному проекту "Образование" направлено более 1,5 миллиарда рублей, заявила пресс-служба министерства просвещения России.

"Мы уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры образовательного пространства. Уже в этом году при федеральной поддержке, а это свыше 1,5 миллиарда рублей, более 1000 школ обновят спортивные залы и открытые площадки, появятся более 630 новых школьных спортивных клубов", – передает пресс-служба слова главы ведомства Ольги Васильевой.

Васильева отметила, что министерство выполняют задачу президента РФ по выводу российского школьного образования в лидеры на мировой арене.

Она отметила, что спортивная дисциплина хорошо помогает в учебе, развивает умение добиваться результатов, способствует легкому усвоению материала.

В пресс-службе министерства отметили, что в финале президентских спортивных игр в этом году участвовало 1680 школьников из 84-х регионов России. Участвовали подростки 12-13 лет в составе команд от образовательных организаций, победивших в региональных этапах. Школьники три недели соревновались в четырех обязательных и шести дополнительных видах программы по баскетболу, настольному теннису, шашкам, гандболу, регби и лапте.

