Более 35 тысяч школьников обучаются в предпрофессиональных классах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новом учебном году более 35 тысяч московских школьников пошли в предпрофессиональные классы. В 215 школах города есть инженерные, академические, медицинские, кадетские и специализирующиеся на информационных технологиях классы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В каждом классе преподают профильные предметы, а занятия ведут не только учителя, но преподаватели вузов, а также практикующие специалисты.

Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы, предпрофессиональное образование дает возможность познакомиться со спецификой выбранной профессии и понять, действительно ли она подходит.

Получить кадетское образование могут ученики седьмых – 11-х классов, а познакомиться с инженерными, научно-технологическими, медицинскими и ИТ-специальностями – учащиеся 10–11-х классов.

Для того чтобы пройти обучение в медицинском, инженерном или академическом классе, не нужно сдавать вступительные экзамены. В эти классы зачисляют школьников, которые хорошо учатся по предметам, соответствующим выбранному профилю, а также активно участвуют в олимпиадах и научно-практических конференциях.

Чтобы попасть в кадетский класс нужно пройти конкурс. Там оценивают физическое развитие и состояние здоровья.

Дистанционное тестирование в информационной системе на сайте образовательного проекта предусмотрено для тех, кто хочет попасть в ИТ-класс.

В инженерных классах школьники проходят компьютерное черчение, знакомятся с нанотехнологиями, робототехникой, промышленной оптикой, технологиями разработки сверхпроводников.

В медицинских классах старшеклассники осваивают основы микробиологии, биохимии, анатомии и нанотехнологий. Также школьников учат оказывать первую помощь.

В кадетских классах готовятся к государственной военной и гражданской службе, а в академических классах изучают лазерные и нанотехнологии, энергетику, радиофизику, электронику и приборостроение, астрономию и основы космических технологий.

В ИТ-классах преподают программирование, технологии машинного обучения и искусственный интеллект.

После окончания обучения школьникам нужно сдать экзамен. Ученики, наиболее успешно сдавшие его, получают до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры.

Вузами-партнерами проекта стали Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (МГТУ им. Баумана), Национальный исследовательский университет Московский физико-технический университет (МФТИ), Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Компаниями-партнерами проекта стали "Яндекс" и члены ассоциации "Отечественный софт" (более 160 российских компаний, включая компании 1С, InfoWatch, АСКОН, ИнфоТеКС, "Код Безопасности", Renga Software, "Новые Облачные Технологии", "Базальт СПО", "Алгоритмика", "Центр 2М", "Дидактические Системы", Центр информационных технологий "Аверс", Научно-технический центр информационных технологий РОСА).

Ранее сообщалось, что эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

Как отмечает ОНФ, сегодня детям зачастую не хватает времени на все то, что предусмотрено в федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В итоге некоторые обязательные занятия переносятся на внеурочное время, поэтому дополнительная часть обучения – кружки, секции – превращается в продолжение обязательных уроков.

Эксперты заявили, что "рабочее время" ученика начальной школы сейчас составляет 47 часов в неделю, а это даже больше, чем средняя продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов). Эта нагрузка сказывается на здоровье детей.

