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Спорт

15 сентября, 00:01

Базовые навыки: 4 секции, в которые стоит отдать ребенка

спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский – о том, какие обязательные тренировки должны присутствовать в жизни школьника, чтобы он был здоровым, активным и дисциплинированным.

Фото: depositphotos/serrnovik

Уроки физкультуры знакомы абсолютно всем детям, начиная с детского сада и заканчивая старшими классами школы. Как правило, такие уроки – это комплекс обязательных упражнений и движений, а также подвижные командные игры. Но объективно назвать их действительно серьезной тренировкой нельзя, ведь это же школа, а не спортивная секция. Здесь никто не ставит перед детьми серьезных задач, а нормативы, как правило, занижены, да и многие из них достаточно сдать на тройку, чтобы перейти в другой класс (конечно, это касается не всех школ, ведь есть и такие, где делают акцент на каком-нибудь виде спорта, а многие ученики входят в составы школьных команд).

Другое дело, что уроки физкультуры проводят один-два раза в неделю, что с точки зрения двигательной активности для ребенка – незначительная нагрузка.

Ну а если родители хотят, чтобы ребенок не просто периодически отжимался или бегал, а занимался серьезнее, то всегда возникает вопрос: а куда его отдать?

Фото: depositphotos/Katkov

Если речь идет о детях младшего школьного возраста, то таким ребятам нужно заложить базу в координации, гибкости и развитии силы мышц. Для решения этих целей отлично подходят занятия по акробатике, художественной и спортивной гимнастике, а также легкой атлетике. Много бега, растяжки, занятия на гибкость и координацию – основа для дальнейших спортивных достижений в любом другом виде спорта. Ведь часто ребята, позанимавшись года-два, хотят попробовать что-то новое и бросают данные секции, зато, приходя уже в другие дисциплины, они хорошо подготовлены физически и гораздо быстрее осваивают новые движения.

Мы сейчас не говорим о детях, которых отдают в спортивные секции в возрасте трех-четырех лет. Как правило, такие родители сами в прошлом спортсмены, поэтому отдать своего ребенка в секцию для них – это нормально, даже если ребенок против.

Кстати, когда ребенка всю жизнь действительно заставляют, многие подростки именно из-за сильного протеста категорически отказываются заниматься каким-либо спортом вообще. Очень часто слишком ранее вовлечение в спорт и жесткая дисциплина развивают вполне закономерную "аллергию" на любые физические нагрузки.

Другими словами, по-настоящему серьезные занятия спортом у детей возможны только в тех случаях, когда ребенок сам этого хочет. Такое рвение обычно проявляют "дошколята" или ребята постарше, но которые опробовали ряд дисциплин, а очень сильно понравилось что-то одно.

Фото: depositphotos/.shock

Не зря я сразу сказал, что детей нужно отдавать в секции, где развивают базовые навыки, которые пригодятся и в жизни. Ведь те же гибкость и хорошая растяжка – это правильная осанка и здоровье позвоночника. Но такие занятия должны присутствовать в жизни ребенка два-три раза в неделю, а не каждый божий день, по два-три часа.

Еще обязательные тренировки в спортивных секциях прекрасно формируют у ребенка понятия дисциплины, режима и четкого понимания цели, к которой нужно стремиться.

Кстати, меня часто спрашивают: а есть ли какой-нибудь универсальный вид спорта, в который можно отдать абсолютно любого ребенка? Фактически такого спорта нет, все индивидуально, отдавать предпочтение, оперируя исключительно субъективным мнением, некорректно. Любой спорт полезен, просто есть более травмоопасные дисциплины, а есть направления, где травмы – это редкость. Но если все-таки попробовать ответить на этот вопрос, то мой вариант – плавание. Ведь вода – идеальная среда для развития осанки, гибкости, а также сердечно-сосудистой системы и общей выносливости. Если ваш ребенок занимается в других секциях не профессионально, то можно добавить бассейн один-два раза в неделю как дополнительное занятие.

Фото: depositphotos/photographee.eu

Как бы то ни было, спорт для детей необходим так же, как полученные в школе знания, правильное питание или сон. На своем примере скажу, что именно благодаря занятиям спортом (а начал я тренироваться в 10 лет) я смог победить серьезное заболевание – бронхиальную астму. Причем приступы закончились практически сразу, как я начал сначала просто регулярно бегать, а потом пошел в легкую атлетику, где бегал постоянно.

Часто многие родители не отдают детей в спортивные секции, ссылаясь на "слабое здоровье", хотя именно спорт и делает здоровье крепче. Всегда можно найти врача ЛФК, который порекомендует необходимые нагрузки для ребенка, у которого есть те или иные ограничения. Ведь не зря говорят, движение – жизнь! Главное – это правильно подобранная нагрузка.

Каневский Эдуард

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