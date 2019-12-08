Детский сад: к чему готовиться родителям

Родители малышей нередко возлагают слишком много надежд на детский сад. Конечно, они понимают, что будет адаптация, что новая жизнь невозможна без сложностей. Однако есть нюансы, о раздражающем эффекте которых никто не задумывается, пока не столкнется. Топ-10 детсадовских неожиданностей в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.



Не знаю, все или нет, но многие родители на детский сад возлагают огромные надежды. Бурная фантазия уставших до предела за первые годы родительства мам и пап рисует им идиллические картины. Если мама еще не вышла на работу, она представляет себе, как отводит ребенка в садик (а если папа, так вообще красота), возвращается домой и... спокойно пьет утренний кофе с книжкой, завтракает в одиночестве и непривычной, но такой сладкой тишине, успевает за день свернуть горы, забирает ребенка из садика и наслаждается общением с ним перед сном. Работающая мама выдыхает: больше не придется платить огромные деньги няне или нагружать родственников – в общем, да здравствует детский сад!

Радужные представления о будущем разбиваются о прозаическое настоящее. Примерно на второй неделе (у кого-то раньше, у кого-то позже).

Вот она топ-десятка того, обо что разбиваются наши иллюзии.

Недоброе утро. О, это отдельная песня. И очень пронзительная. Ваш ребенок всегда вставал в шесть утра и мучил вас своим "Мама, вставай, давай поиграем"? И теперь вы думаете: круто, наконец-то эти ранние подъемы будут оправданны, радуетесь, что ваш ребенок – жаворонок. Оставь надежду, всякий в сад ходящий – с первого дня его посещений ваше чадо станет совой. Во сколько бы дитя ни уснуло, утренние сборы станут непростым испытанием для нервной системы всех домочадцев. Ну, вы помните, как бывает перед сном, когда вместо сна ребеночек начинает слоняться по дому: "Мама, я хочу пить/писать/кушать/какать". Вот примерно то же будет и по утрам, если вы вообще поднимете ребеночка с постели. Плюс к этому добавится миллион "не хочу": одеваться, умываться, чистить зубы, причесываться et cetera, et cetera.

"Не хочу в садик!" Вот это проблема проблем. Единицы начинают ходить в детский сад спокойно или с радостью. Большинство переживает психологическую адаптацию разной степени тяжести. У кого-то она занимает неделю, у кого-то месяц, а кому-то из родителей приходится преодолевать сопротивление чуть ли не до школы. Поэтому, когда мой третий ребенок – трехлетняя дочь – с первого дня в детсаду каждое утро переодевается со скоростью звука, кричит: "Пока!" – и уносится в группу (сверкая пятками в прямом смысле) под протяжное нытье, а иногда и истерики соратников по ДОУ, я каждый раз боюсь дышать от радости, понимая, что это практически равно чуду.

Операция "Эвакуация". Если вы работаете, то быстро узнаете все прелести квеста "забрать ребенка из садика". Все очень просто и очень сложно одновременно: садик работает, например, до 19:00. И вы работаете до того же часа. И-и-и-и? Па-бам. Вариантов у вас немного: снова, как и раньше, подключать родственников, а если нет готовых помочь, искать няню для этого, что довольно непросто, потому что няни обычно предпочитают полную загрузку и, соответственно, более выгодные условия по зарплате и занятости. Опять же, сегодня ребенок пошел в сад, а потом заболел и выпал на две недели. И няня не у дел. Либо вынуждена подстраиваться под необходимость заниматься заболевшим ребенком, если больничный родителям менее выгоден, чем оплата няни, например. И, кстати, о болезнях.



Вирусы, бактерии и прочая нечисть. Моя трехлетняя дочь в октябре пошла в детский сад. До этого она болела ОРВИ два раза за всю свою жизнь. За первые полтора месяца сада она успела подцепить инфекцию три раза, начиная с малоизвестного большинству вируса Коксаки, заканчивая банальной ОРВИ с соплями и кашлем до рвоты. Итого: за два месяца ребенок посетил детский сад 12 раз из 42 рабочих дней, чуть больше четверти времени. От нее вирусы доставались и младшей сестре, которой нет и года, и родителям. В общем почти всему составу семьи. И так может длиться довольно долго. Пока иммунитет не наработает свою "базу вирусов" и не укрепит бастионы для собственной защиты.

Петрушки, снежинки, куклы, снеговики. Детский сад – это утренники. А утренники – это, конечно, здорово и приятно. Но. Не знаю, как других родителей (хотя, конечно, знаю некоторые примеры из близкого окружения), а меня очень раздражают истории с костюмами для утренника. Двадцать с лишним лет назад, когда детсадовцами стали мои старшие сын и дочь, это была отдельная пытка: сделать из ничего (а в магазинах и было именно что почти ничего) девочку-снежинку к Новому году или мальчика-зайчика. Обшивали платья мишурой для елки, мастерили из подручных средств заячьи хвосты и ушки.

Даже если не брать в расчет, что не всем по карману покупные костюмы на один раз (а стоят они от тысячи рублей и выше), то все равно рано или поздно вы можете столкнуться с проблемой. И если к празднику осени, на котором девочки должны были стать лесными зверями, мы без проблем купили костюм лисички для моей трехлетней дочери (утренник, правда, она пропустила из-за болезни – смотри предыдущий пункт – и костюм так и остался нераспакованным), то с Новым годом нам не так повезло. Костюм бусинки я не нашла, дойдя даже до последней страницы интернета. И уже с ужасом поглядываю на иголку с ниткой.

Сделай (не) сам. Еще одна родительская "радость" – бесконечные поделки. Даже то, что воспитатели предупреждают о надвигающейся угрозе заранее (о новогодней поделке нас уведомили за пару недель и пожелали удачи), не отменяет масштаба этого бедствия. Поделки – это прекрасно (как и утренники, я повторяюсь), но когда ими занимаются сами дети, правда же? Ребенок, которому пару дней назад исполнилось три года, не в состоянии сделать ничего сложнее пары мазков кистью по бумаге, кривого шарика из пластилина и неровно наклеенной аппликации. То есть поделку будут делать родители, в лучшем случае привлекая чадо к не очень важным работам: подай-принеси. Поделки – это вообще родительская ярмарка тщеславия. Если бы все родители как один договорились, что именно их роль в этом деле вспомогательная, а кривые и косые поделки детей достойны восхищения – это было бы просто замечательно. Но это утопия. И пока родители соревнуются между собой. А еще раздражает, когда на вопрос: "Зачем?" Работники ДОУ отвечают: "Чтобы родители проводили больше времени с детьми". А можно я им вместо этого просто почитаю, а?



Он первый начал! У одной моей знакомой сын почти каждый день приходит из сада покусанным. У другой дочь сама кусает детей в группе. Обе страдают примерно одинаково. Далеко не у всех социализация проходит гладко и мирно. И тут сложность не только в том, что конфликтуют дети. Это как раз нормально. Проблема в том, как родители относятся к этому и как учат детей относиться. Я знаю случаи, когда родители покусанного младенца ездили с ним в травмпункт "снимать побои", чтобы потом подавать заявление в полицию. Чем кончилось дело, не знаю, но случай показательный и не единичный.

Родительский чат бессмысленный и беспощадный. Ну, тут много говорить и не стоит. Всем и так все понятно. Это пожиратель времени, денег и нервов. Родители нашей младшей группы переругались в пух и прах в первые же дни существования чата. Камнем преткновения, разумеется, стал денежный вопрос. Кажется, речь шла о подарках воспитателям. Чтобы сберечь хотя бы два из трех ресурсов, я предпочитаю не вступать ни в какие споры и соглашаться с решением большинства. Мои нервы и время мне дороже несуществующей в таких спорах истины.

Поучайте лучше ваших паучат. Нередко родителей детсадовских новобранцев расстраивают комментарии, которые они слышат от воспитателей и нянечек, особенно в первые недели пребывания в детском саду. "Не слушается, капризничает, плохо себя ведет", – родители и так в тревоге, у них тоже адаптация, а тут а) оценка; б) негативная.

А ведь все то же самое можно сказать иначе: "Замечательный малыш, пока ему сложно, привыкает, ищем общий язык". На мой взгляд, лучшая тактика родителя в таких случаях – как раз начинать себя вести как "правильный" воспитатель: говорить собеседнику то, что именно он должен вам сказать. "Она ничего не ест!" – с тревогой говорила мне воспитатель про дочь в первые ее детсадовские дни. "Конечно, ей надо привыкнуть к незнакомой пище", – киваю я. "Она ложится и лежит, если что-то ей не нравится!" – "Ничего страшного, немного полежит и встанет".

Потеряшки. О, сколько их упало в эту бездну. Игрушки, варежки, шортики, носки... Если вы думаете, что вас спасут именные наклейки на одежду, то вы заблуждаетесь. Иногда они спасают, но иногда все тщетно. Дети знают толк в этом деле. В нашей младшей группе есть специальная коробка с надписью "потеряшки", в ней всегда немало вещей. Но неотысканных потерь гораздо больше. Пару дней назад мы с дочерью почти час искали машинку, которую она утром взяла в сад. Отговорить было немыслимо, а найти потом невозможно. А на следующее утро она искала ее с папой. И такие потери даже обиднее, чем забытые на улице варежки, по которым ребенок не горюет так, как по любимой синей машинке.