Одно из самых тяжких испытаний для родителя – дикие детские выходки, неуправляемые истерики... Одним словом, ситуации, в которых взрослый теряется, которые его злят и жутко нервируют. Как быть, когда твой прекрасный ребенок превращается в монстра, рассуждает в своей колонке журналист и мама четверых детей Анна Кудрявская-Панина.

Я стою и смотрю, как моя двухлетняя дочь в истерике бросается на асфальт, лупит ногами и рыдает до изнеможения, потому что в большом мире что-то опять пошло не так, потому что это что-то вошло в диссонанс с ее маленьким миром. Не важно, что. Надо идти домой, а хочется гулять. Хочется на аттракционы, а они для тех, кому за три. Чужой велосипед такой классный, а хозяин не дает на нем покататься. Вариантов масса. Реакций тоже. Но иногда бывает и вот такая. Отчаянно резкая и горькая.

Со стороны это, конечно, выглядит ужасно. Слова в такие моменты не работают. Ничего не работает. Маленький орущий монстрик будит моего внутреннего монстра. Мне жалко ее, мне жалко себя, мне жалко самую младшую дочь, которая вынуждена под эти истошные крики спать в коляске и вот-вот проснется. Во мне все кипит. Мне самой хочется орать, схватить, дернуть, прекратить это все. Я дышу и повторяю про себя как мантру: "Ребенок ведет себя хорошо, когда может; ребенок ведет себя хорошо, когда может". Беру на руки – дочь извивается, вырывается, кричит до хрипоты. Я говорю ей: "Я тебя люблю, мне очень жаль, что так случилось, ты имеешь право расстроиться и плакать, я люблю тебя и жалею, но иногда (помнишь, как в сказке про енотика мама говорит ему?) нам приходится делать не то, что хочется". Неважно, что из этого она понимает и вообще слышит в моменте. Важно, что я это говорю. Что она ощущает мои руки, мое дыхание, сочувствие в голосе.

Монстр исчезает.

Одна мама в интернете: "Если справиться с монстром внутри себя, который просыпается при виде "шалостей" маленьких монстров, можно со всем справиться. Это общие слова, а по факту, когда успокаиваюсь, всегда пытаюсь предложить что-то более интересное, чем то, что вызывает ужас".

Чего стоит не выпустить на волю своего внутреннего монстра, знают только родители маленьких монстриков. Это действительно самая сложная задача. Нет проблемы быть понимающим и любящим, когда твой ребенок – паинька. Нет проблемы быть понимающим и любящим, когда все идет по плану, когда ты не вымотан, не огорчен, не раздражен. Но именно в эти моменты взрывов, поведения из рук вон, вытворения несусветного (с нашей взрослой точки зрения) ребенку как раз больше обычного нужен любящий, понимающий и принимающий родитель.

И в теории все это звучит прекрасно, а на практике это невероятно трудно.

Одна мама в интернете: "Моя дочка в три года в магазинах устраивала марши протеста с укладыванием в белом пуховике на пол в грязную жижу, каждый поход в магазин за хлебом заканчивался этим (оставить дома было не с кем, приходилось в магазин ходить вместе). Помогали слова Людмилы Петрановской, что в момент истерики ребенку хуже, чем родителю, благодаря этому держала себя в руках и отражала попытки прохожих пристыдить дочь".



Одна мама в интернете: "Но для этого внутреннее решение/разрешение нужно (не стыдить, не ругать ребенка, отгонять безумных прохожих и чувства детские контейнировать)".

В какой-то момент мы все начинаем недоумевать: как, как, скажите, это произошло, почему этот крошечный кучерявый (или лысый) ясноглазый ангел превратился в монстра, адскую бестию, от выходок которой стонут все взрослые в семье? И что теперь с этим делать всем нам? Как остаться любящим родителем и не сойти с ума? Как действовать тактически и стратегически? Чем себя утешить? Как пережить это?



Одна мама в интернете Ответ на этот и другие вопросы читайте в нашем журнале "Никак"

Ну да, это просто нужно пережить. Но часто родителям кажется, что так будет всегда, что с их детьми что-то не так, что это ненормальное поведение, неправильное, что нужно что-то делать, спасать, лечить, воспитывать. Мы жалеем детей и одновременно злимся на них. Не все родители выдерживают взрыв эмоций собственного ребенка, многие взрываются сами. Наш внутренний монстр просыпается от нашего бессилия: мы действительно не знаем, что делать в такие моменты, нам только хочется прекратить это немедленно.

А теперь подумайте: если ТАК трудно сдержаться нам, то каково ребенку, который еще не способен владеть своими эмоциями, как взрослый.

Профессор психологии отделения психиатрии Медицинской школы Гарварда доктор Росс Грин пишет в своей книге "Взрывной ребенок": "Взрыв (вспышка раздражения), как и любые другие формы неадаптивного поведения, возникает, когда предъявляемые к человеку требования превышают его способность адекватно на них отвечать".

Нам много чего кажется с нашей взрослой позиции. А нашим детям кажется иначе. И они ведут себя хорошо тогда, когда могут. Это тоже фраза из книги Грина, которую я очень рекомендую всем запутавшимся и отчаявшимся родителям.

Одна мама в интернете: "Со временем пришел дзен, и отпустило. Стены в доме и мебель – все изрисовано. Ручки на дверях все отломаны. Во дворе ворота все выбиты, фонарь сломан, игрушки все разобраны и сломаны, пол истыкан, изрисован, скотчем заклеен. Перестала практически покупать дорогие игрушки, только на дни рождения и новый год. Дома ремонт тоже не делаем, забили. Еще дерутся между собой постоянно. Плюются друг в друга, старший отказывается сидеть рядом с младшими. Пришли в больницу, и началось: старший орет, младшие специально рядом садятся. Что я делаю? Делаю вид, что они не со мной".

Одна мама в интернете: "Кстати, хороший рецепт – вспоминать свое детство. Моя сестра купалась в деревенских лужах прямо посреди дороги (жаль, тогда фотоаппараты не были так распространены). Это было эпичное зрелище! Я, помнится, лет в пять устроила бабушке истерику потому, что хотела ночью спать на свежем воздухе на раскладушке. А еще один раз ревела ночью. Спрашивают, почему? Отвечала – хочется... Жаль, не у всех сохранились воспоминания".

Помнить себя в детстве, отрочестве и юности – это вообще отличный рецепт для относительно спокойного родительства, если, конечно, вам вспоминаются не только моменты вашего невероятно позитивного поведения и ангельского послушания.

Моя коллега с ужасом вспоминает собственные детские выходки в возрасте шести-восьми лет: выкинуть остатки еды за изголовье кровати; вытереть кисточки с краской о шторы после разрисовывания обоев и себя; раскрасить глазки и губки в дорогих и красивых изданиях детских книг, страшно хамить, драться со старшим братом, кусаться, истерить и делать все наоборот.

Ее мама, которая была знатоком разных родительских хитростей, в какой-то момент отчаялась, потому что все, что помогало найти общий язык с сыном и другими детьми, с дочерью, не работало абсолютно: "Помог один-единственный поход к специалисту. Просто мама после года-полутора жизни в этом кошмаре не выдержала – повела меня к школьному психологу. Он маме сказал, что таким образом я выражаю свои эмоции, а делаю это в отношении нее просто потому, что люблю ее больше всех. Мама до сих пор вспоминает, как она чуть не поседела, когда он ей сказал: "Если у вас останутся такие отношения на всю жизнь, вы будете самой счастливой матерью". Ну и по какой-то никому не понятной причине с того похода у нас все устаканилось".

Не знаю, должно ли это нас всех утешить, но у моей коллеги теперь – во взрослой жизни – действительно с мамой самые теплые отношения.

И правда нам – родителям – очень важно понимать, что самые сильные эмоции дети несут самым значимым в их жизни взрослым. Именно поэтому самые страшные истерики и самые дикие выходки достаются мамам и папам.

Это все, конечно, хорошо для понимания причин и самих процессов, происходящих с нашими детьми. Они действительно не знают, зачем они это делают. Они действительно не могут остановиться. Как понять ребенка, как помочь ребенку, пишут психологи, и внимательный родитель изучит и применит на практике эти знания. Но что делать нам с самими собой в моменты, когда нас такое поведение расстраивает и злит? Если, конечно, не думать о панацее в виде "винишка", которую вам пропишут на любом родительском форуме.

Одна мама в интернете: "По рекомендации психиатра пью антидепрессант и противотревожный препарат. Во время истерики сначала пытаюсь выяснить, что случилось, чтобы немного помочь, либо просто обнимаю и говорю что-то типа "бывает", либо даю ему время повыть, если непонятно, в чем вообще дело".

Одна мама в интернете: "Если дети грозят причинить вред кому-то другому или что-то покоцать – я их утаскиваю железной рукой. Если просто истерики и скандалы – прикидываюсь ветошью. Сами поссорятся, сами помирятся, сами успокоятся. Ухожу в смартфончик под укоризненные взгляды посторонних дядь и теть. Потом, когда перестану кипеть, я разложу все по полочкам. И детям объясню. А сейчас – маме некомфортно, мама в домике".

У меня нет ответов на все мои вопросы, родительство – это как прогулка по минному полю: никогда не знаешь, где именно рванет. Быть все время настороже невозможно, поэтому каждый взрыв, устроенный моим маленьким монстром, я переживаю довольно сложно, как и многие мои коллеги по родительскому цеху. А поздним вечером, когда в доме наконец наступает тишина, я сажусь на диван в кухне, открываю книгу Грина (Петрановской, Гиппенрейтер, подставьте нужное) и, конечно, бутылочку винишка.

Родительские форумы не ошибаются: немного винотерапии в таком сложном и опасном деле, как родительство, не помешает.