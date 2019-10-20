Секрет "правильного" воспитания сына

Чем отличается воспитание мальчика от воспитания девочки? И вообще, нужно ли в современном мире по-разному воспитывать разнополых детей? Как нынешним родителям избежать гендерных стереотипов и чем они плохи, читайте в колонке журналиста и мамы четверых детей Анны Кудрявской-Паниной.

У меня всего один сын. Всего, потому что дочерей у меня в три раза больше. Может быть потому, что сын – мой первый, самый старший, уже взрослый ребенок, которому скоро 24, – я и привыкла воспринимать себя больше как "девочковую" маму. Со всеми атрибутами – косичками-хвостиками, платьишками-рюшами. А недавно меня спросили, что я думаю по поводу главных ошибок, которые может допустить мать при воспитании сына. Каких именно ошибок? Ну, например, тех, которые повышают вероятность того, что вырастет несамостоятельный слюнтяй или, наоборот, агрессивный хам.

Как вообще "правильно" растить сына? Ставлю это слово в кавычки, потому что, конечно, не существует универсального правильного метода или подхода к воспитанию детей. И все об этом знают, но тем не менее вопросом задаются. А уместен ли такой вопрос?

Даже если нет, ответ у меня есть. И многим он не понравится. Главная, на мой взгляд, ошибка матери (или отца) в воспитании сына – это как раз-таки попытка вырастить мужчину, ну или в зависимости от личной интерпретации – настоящего мужчину, мужика и тому подобное.

Потому что никто из нас не растит гендерную единицу. Мы все в первую, да, собственно, и единственную очередь имеем дело с воспитанием человека, личности, а не субъекта определенного пола.

Да, мы сами выросли в этих стереотипах: девочка – в розовеньком, мальчик – в голубом; девочке – куклы, мальчику – машинки; мужчины не плачут, не сплетничают, не прихорашиваются.

Стереотипы крепки и отмирают с трудом. Гендерные – особенно. Женщины давно завоевали право голосовать, управлять автомобилями, самолетами и государствами; а мужчины – быть ухоженными, эмпатичными и активно вовлеченными в родительство.

Эти стереотипы отомрут, когда мы перестанем им следовать. Я точно знаю, что огромное число людей подчиняются им абсолютно бессознательно. Ну так принято и все такое.

Отсюда и вот это пресловутое: как воспитать сына? Да точно так же, как и дочь. Воспитание мальчика ничем по сути не отличается от воспитания девочки. И как раз в своих попытках привязать подходы к воспитанию ребенка к гендерным стереотипам мы рискуем вырастить не настоящего мужика, а садиста или, наоборот, рохлю.

Чтобы не наделать ошибок в воспитании (окей, именно сына, раз так был поставлен вопрос), нужно учитывать то и только то, что есть в вашем ребенке, а не в ваших мыслях о нем. Не ломать то, что дано ему, и не насаждать то, что кажется вам подходящим для него, а учить пользоваться тем, что уже у него в руках, его особенности – его инструмент для жизни в социуме. А ваша задача – научить его пользоваться им виртуозно и максимально эффективно. Что вы знаете о вашем сыне? Какой у него темперамент, какие особенности вы замечали в нем с рождения? Что он любит, к чему тяготеет? Если вы думаете, что из созерцательного и флегматичного мальчика можно сделать жесткого харизматичного лидера, вы ошибаетесь. А вот сломать этой "реконструкцией" ему жизнь можно запросто.

Есть девочки, которые будут радостно орудовать лобзиком, а есть мальчики, для которых сидение за пяльцами – сплошное удовольствие. И каждый из них достоин уважения, и их выбор тоже.

Рецепт на самом деле прост. Как говорит моя подруга, опытный психолог и многодетная мама: "Если хочешь вырастить решительного – дай ему принимать решения, делать самому выбор. Не решай все за него. Хочется самостоятельного – дай все делать самому. Хочешь достойного – не унижай. Хочешь, чтобы уважал женщин, уважай себя в первую очередь".

А родители, наоборот, часто ведут себя парадоксально. Заявка: хочу вырастить самостоятельного, ответственного человека. Прекрасное желание! А по факту мама делает с ребенком уроки, напоминает, когда выйти в школу, собирает портфель, готовит форму и... жалуется: он совершенно не берет на себя ответственность!

Любые наши страхи, любые наши ожидания – ошибка. Это путь к неврозу. И у ребенка, и у себя. Чем больше родители боятся, что их ребенок станет или не станет кем-то или каким-то, тем больше делают на этом акцент – вербально и невербально – и тем больше шансов, что именно это произойдет.

Наши мечты и наши ожидания на тему будущего наших детей – это исключительно наши фантазии. Мы хотим этого не для них, мы хотим этого для себя. Мы решили, что это нужно им. Но это решили мы. И получается, что мы не растим и воспитываем, а обслуживаем собственные тревоги в первую очередь.

Ведь очень часто мы рассуждаем так: я вот такой, и это мешает мне жить, потому я хочу, чтобы мой ребенок не был таким. Из лучших побуждений, конечно, ага. То есть свои проблемы мы пытаемся решить за счет ребенка. Я слишком мягкотелая, мною все вертят. Пусть сын вырастет жестким! Я такой нерешительный. Пусть сын станет!

И жить с ним долго и счастливо. Может, тогда и дети, увидев рядом такой прекрасный пример, вырастят в себе это качество. А может быть, и нет. Но это будет их выбор. А не ваш.