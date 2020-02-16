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Спорт

18:14

Логинов выиграл бронзу в гонке преследования на ЧМ по биатлону

спорт

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на 12,5 километра на чемпионате мира по биатлону. Соревнования проходят в итальянском Антхольц-Антерсельве.

Спортсмен допустил один промах и уступил победителю – 24-летнему французу Эмильену Жаклену, который впервые в карьере получил медаль на ЧМ. Серебро у норвежца Йоханнеса Бе (2 промаха, +0,4 секунды).

Россиянин Евгений Гараничев занял 34-е место, Никита Поршнев – 39-е, Матвей Елисеев – 55-е.

15 февраля Логинов выиграл спринтерскую гонку. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 22 минуты 48,1 секунды, без промахов в стрельбе. Спортсмен впервые стал чемпионом мира

Соревнования продолжатся 18 февраля женской индивидуальной гонкой на 15 километров. Турнир завершится 23 февраля.

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