Биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят дисквалификации в CAS

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Российские биатлонисты Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, дисквалифицированные на два года за нарушение антидопинговых правил, оспорят решение Международного союза биатлонистов (IBU) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
"У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом", – сказал Драчев.
Он пояснил, что Союз получил документ, состоящий из 80 листов, в котором дается пояснение принятым решениям по отношению к спортсменам. Драчев подчеркнул, что материалы носят объемную информацию, носящую официальный характер.
Евгений Устюгов решением от 13 февраля обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе спортсмена лишили всех медалей, очков и призов за данный промежуток времени.
Впервые ему предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2018 году. Вместе со спортсменом под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двоих последних спортсменов дисквалифицировали в июне 2019 года.
Решение по биатлонистке Светлане Слепцовой было оглашено 15 февраля. Олимпийская чемпионка признана виновной в использовании запрещенной субстанции. Спортсменку дисквалифицировали на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.
Ранее сообщалось, что антидопинговые агентства обяжут защищать и обеспечивать конфиденциальность осведомителей о допинговых нарушениях с 2021 года. Соответствующие поправки были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс. Защиту разрешат не предоставлять только в том случае, если от нее откажется сам осведомитель.
Биатлониста Устюгова признали виновным в допинговом нарушении
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