Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

Результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе спортсмена лишили всех медалей, очков и призов за данный промежуток времени. Биатлонист имеет право оспорить решение в течение 21 дня.

В четверг, 13 февраля, Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое дело в отношении Устюгова. Впервые ему предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил в 2018 году.

Вместе со спортсменом под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двоих последних спортсменов дисквалифицировали в июне 2019 года.

Решение по биатлонистке Светлане Слепцовой было оглашено в субботу. Олимпийская чемпионка признана виновной в использовании запрещенной субстанции. Спортсменку дисквалифицировали на два года, ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Ранее сообщалось, что антидопинговые агентства обяжут защищать и обеспечивать конфиденциальность осведомителей о допинговых нарушениях с 2021 года. Соответствующие поправки были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс. Защиту разрешат не предоставлять только в том случае, если от нее откажется сам осведомитель.

