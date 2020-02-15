Биатлонист Устюгов освобожден от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся РФ

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Евгений Устюгов освобожден от должности главного судьи десятой зимней Спартакиады учащихся России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

В субботу Международный союз биатлонистов объявил о дисквалификации биатлонистов Устюгова и Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. 34-летний Устюгов обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона.

Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен вернуть золотую медаль Олимпиады-2014 в эстафете.

Ранее сообщалось, что спортсмены оспорят решение IBU в Спортивном арбитражном суде (CAS). На это у них есть 21 день.