Россиянин Логинов победил в спринте на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/AP Photo/Matthias Schrader

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Дистанцию в 10 километров он преодолел за 22 минуты 48,1 секунды, не допустив ни одного промаха в стрельбе.

Серебро завоевал француз Кентен Фийон Майе. При одном промахе он отстал от Логинова на 6,5 секунды. Бронза досталась также биатлонисту из Франции Мартену Фуркаду. У него ни одного промаха, а отставание составило 19,5 секунды.

Логинов впервые стал чемпионом мира. Это первая медаль российской команды на чемпионате.

Ранее российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Его результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Также виновной в допинговом нарушении считают Светлану Слепцову. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.