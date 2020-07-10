Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил о сложении с себя полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.
Свое решение Драчев, также занимающий пост депутата Госдумы, объяснил необходимостью активно работать над новыми законопроектами. Он отметил, что граждане РФ ожидают реализации поправок в Конституцию.
"Дополнительная нагрузка в Государственной думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР. В такой ситуации мне не представляется возможным со всей привычной отдачей погрузиться в биатлон и особенно грядущую подготовку сборной команды нашей страны к предстоящим Олимпийским играм 2022 года", – заявил специалист.
Владимир Драчев подчеркнул, что, по необходимости, готов оказывать консультационную поддержку своему преемнику и его команде.
В должности президента Союза биатлонистов России специалист работал с весны 2018 года.
Внеочередные выборы главы СБР запланированы на 11 июля. Они пройдут на конференции в подмосковных Химках.
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