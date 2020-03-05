Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у Логинова на ЧМ

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что обыски у российских биатлонистов в отеле в Италии могли быть связаны со словами советского биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

22 февраля во время чемпионата мира по биатлону полиция провела обыски в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, обыски были связаны с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.

Обыски были инициированы антидопинговым менеджером Международного союза биатлонистов (IBU) Сарой Фуссек-Хаккарайнен.

"Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках, сегодня опубликую их фрагменты", – написал Губерниев в Telegram-канале.

Александр Тихонов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что никогда в жизни не видел сотрудницу Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен.

"С Александром Касперовичем я физически не виделся на чемпионате мира. К Логинову я не подходил абсолютно. Губерниев просто пытается укусить того, кого укусить невозможно, вот и все. Он лишний раз хочет накинуть. Губерниев – болван, который на 30-40% развалил наш биатлон со своей командой", – добавил Тихонов.

На ЧМ Логинов отметился победой в спринте, но отказался от участия в масс-старте в заключительный день соревнований.