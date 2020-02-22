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Спорт

22 февраля, 20:37

Логинова отправили на допинг-контроль после эстафеты на ЧМ по биатлону

спорт

Фото: TASS/Andrea Solero/EPA

Российского биатлониста Александра Логинова отправили на допинг-контроль после мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

В эстафете сборная России заняла четвертое место. Первыми стали французы, вторыми пришли норвежцы, третьими – немцы. Помимо Логинова, в российской команде выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Ранее итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). У Логинова изъяли ноутбук и телефон.

Также выяснилось, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на турнире не по своей аккредитации.

Итальянские полицейские обыскали номер биатлониста Логинова


Посольство России в Италии уже связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов.

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