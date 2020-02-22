Логинова отправили на допинг-контроль после эстафеты на ЧМ по биатлону

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Российского биатлониста Александра Логинова отправили на допинг-контроль после мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.
В эстафете сборная России заняла четвертое место. Первыми стали французы, вторыми пришли норвежцы, третьими – немцы. Помимо Логинова, в российской команде выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
Ранее итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). У Логинова изъяли ноутбук и телефон.
Также выяснилось, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на турнире не по своей аккредитации.
Итальянские полицейские обыскали номер биатлониста Логинова
Посольство России в Италии уже связалось с министерством иностранных дел Италии и аппаратом председателя Совета министров и потребовало объяснить обыски, которые прошли в номерах российских биатлонистов.