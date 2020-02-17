В РУСАДА прокомментировали критику выступлений Логинова на чемпионате мира

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что критика Александра Логинова со стороны норвежских и французских биатлонистов является следствием его подорванной репутации, сообщает ИА "НСН".

Она сказала, что к такому развитию событий надо быть готовым. В то же время она предостерегла от осуждения спортсмена, отметив, что он уже понес наказание.

"Логинов был пойман на допинге. Он находился под дисквалификацией, она закончилась, и теперь он выступает. Когда спортсмены даже среди норвежской сборной попадались за последние пару лет, там одна помазала губы гормональной мазью от простуды, другая – тоже каким-то кремом. Это можно определить как халатность, а не намеренный допинг", – отметила Пахноцкая.

Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.

Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.

Ранее олимпийскую чемпионку по биатлону Светлану Слепцову признали виновной в допинговом нарушении. Результаты ее выступлений в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/2014 были аннулированы.

Аналогичное обвинение предъявили российскому биатлонисту Евгению Устюгову.