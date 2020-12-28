Российские биатлонисты победили в Рождественской гонке

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Российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев победили в Рождественской гонке. Они преодолели дистанцию за 33 минуты и 6,4 секунды, допустив два промаха.

Второе место заняли немецкие биатлонисты Франциска Пройс и Симон Шемп. От победителей они отстали на 7,1 секунды, промахнувшись на дистанции три раза.

На третьей позиции также оказались спортсмены из Германии Дениз Херрман и Бенедикт Долль. Отставание от лидеров составило 25,1 секунды. Немецкие биатлонисты совершили четыре промаха.

Рождественская гонка состоялась в германском городе Рупольдинге. В последний раз в рамках праздничного состязания россияне побеждали в 2017 года. Тогда первыми пришел дуэт Екатерины Юрловой-Перхт и Алексея Волкова.

В настоящий момент сборную России по биатлону возглавляет Валерий Польховский. Он был назначен на эту должность 28 августа. Он сменил Владимира Драчева.