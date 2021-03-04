Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Фото: ТАСС/Johanna Lundberg/Bildbyran via ZUMA Press
На чемпионате мира в немецком Оберстдорфе российская женская сборная по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете 4 по 5 километров. Об этом сообщает РИА Новости.
В составе сборной России выступали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
В гонке победила команда Норвегии с результатом 53 минуты 43,2 секунды. В команде выступали Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохеуг и Хелена Мария Фоссесхольм. Россиянки уступили им 26,6 секунды.
Бронзовыми призерами стали финки Ясми Йоэнсуу, Юханна Матинтало, Риита-Лииса Ропонен и Криста Пярмякоски (+46,2 секунды).
Российская команда завоевала третью медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Ранее золото завоевал Александр Большунов, победив в скиатлоне. Также он вместе с Глебом Ретивых получил бронзу в командном спринте.
Ранее стало известно, что лыжница Татьяна Сорина стала пятой в гонке свободным стилем на 10 километров в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе. Первое место заняла спортсменка из Норвегии Тереза Йохеуг. Второе и третье места заняли лыжницы из Швеции Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Сорина уступила победительнице 1 минуту 13,8 секунды.
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