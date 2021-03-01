Лыжник Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Оберстдорфе

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Лыжник Денис Спицов получил перелом руки на тренировке на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом говорится на сайте Федерации лыжных гонок РФ.

"Сегодня на тренировке при спуске по трассе, на которой проходит чемпионат мира по лыжным гонкам, упал Денис Спицов. Он был доставлен в клинику Doktor Johannes Huber from Kempten. По итогу осмотра и выполнения рентгенографии диагностирован перелом 5-й пястной кости левой руки", – рассказал главный врач федерации Роман Эрлихман.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Спицов вернется в Россию для прохождения лечения. По его словам, на восстановление спортсмену потребуется около шести недель.

Накануне стало известно, что сборная России в составе Александра Большунова и Глеба Ретивых завоевала третье место в мужском командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Российские спортсмены смогли пройти дистанцию за 15 минут и 3,83 секунды.

Днем ранее Большунов стал обладателем золотой медали в соревнованиях по скиатлону. Он показал результат в 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер с отставанием в 1,1 секунды, третье – норвежец Ханс Кристер Холунд (+1,7).