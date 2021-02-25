Большунов стал четвертым в спринте на чемпионате мира в Германии по лыжным гонкам

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand
Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе. В Германии проводились соревнования по лыжным гонкам, сообщает РИА Новости.
Победил на ЧМ норвежец Йоханнес Клебо, серебра и бронзы удостоились его соотечественники Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.
Российские лыжники из-за решения Спортивного арбитражного суда выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России. На форме россиян нет триколора РФ и герба.
В случае победы на церемонии награждения вместо гимна Российской Федерации прозвучит гимн Международной федерации лыжного спорта.
Ранее Александру Большунову назначили испытательный срок на оставшиеся старты чемпионата мира. Во время январского этапа Кубка мира в Лахти он отмахнулся от финского лыжника палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног.
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