Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Давосе

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Российские спортсмены Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев заняли все три призовых места на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

В гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем первым на финише оказался Большунов, показав результат 32 минуты 46,4 секунды. Серебро взял Мельниченко (+32,2 секунды), обладателем бронзовой медали стал Мальцев (+39,5).

Кроме того, четвертое место занял еще один россиянин – Иван Якимушкин (+46,1). Остальные россияне разместились в итоговом зачете следующим образом: 9. Денис Спицов (+1.01,0); 10. Алексей Червоткин (+1.01,6); 12. Евгений Белов (+1.08,3); 40. Ермил Вокуев (+2.31,2).

Отмечается, что в декабрьских соревнованиях отказались участвовать Норвегия, Швеция и Финляндия из-за ситуации с COVID-19.

Также в этапе в Давосе не участвовал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Ранее он пропустил первый этап Кубка мира, так как не успел восстановиться после проблем со здоровьем.