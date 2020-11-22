Устюгов пропустит первый этап Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: ТАСС/Zuma/Mathias Bergeld

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов не примет участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Маркуса Крамера.

Отмечается, что ранее Устюгов выступил на контрольном старте на сборах в финском Муонио. В гонке на 15 километров спортсмен занял 30-е место. По словам Крамера, в начале сбора Устюгов почувствовал недомогание, поэтому тренировался только одну неделю.

"В Руке он стартовать не будет, мы готовим его к этапу в Давосе", – добавил Крамер.

Также тренер подчеркнул, что недомогание Устюгова не было вызвано коронавирусом.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла этап Гран-при в Москве в женском одиночном катании. По результатам двух программ она набрала 223,39 балла.