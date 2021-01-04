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Спорт

00:30

Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

спорт

Фото: TASS/ZUMA/Maxim Thore

Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров вольным стилем на этапе "Тур де Ски" в швейцарском Фаль Мюстайре.

24-летний спортсмен финишировал с результатом 32 минуты 11,1 секунды. "Рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. Впереди еще много гонок, будем дальше бороться", – сказал Большунов в эфире "Матч ТВ".

Вторым стал еще один россиянин Артем Мальцев (+53,7 секунды). Замкнул тройку лидеров француз Морис Манифика (+1.07,0). Еще двое представителей России – Денис Спицов (+1.10,7) и Иван Якимушкин (+1.34,2) – заняли четвертое и пятое места.

Следующий этап многодневки пройдет 5 января в Тоблахе (Италия). В прошлом году Большунов стал победителем общего зачета "Тур де Ски". Вторым был еще один россиянин Сергей Устюгов.

Лыжник Большунов одержал победу в общем зачете гонки "Тур де Ски"

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