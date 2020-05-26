Призер Олимпиады Черноусов ушел в сборную Швейцарии

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Российский лыжник Илья Черноусов теперь будет выступать за сборную Швейцарии. Переход обладателя бронзовой награды Олимпийских игр 2014 года в Сочи в другую сборную подтвердила Международная федерация лыжного спорта, передает ИА "НСН".

Отмечается, что Черноусов сможет выступить в составе швейцарской команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после смены спортивного гражданства.

Как уточнила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, 33-летний спортсмен не участвовал в Олимпиаде в Корее. В результате у него не будет трудностей, связанных с выступлением за другую сборную.

При этом за сборную России Черноусов не соревнуется с середины 2016 года. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года в скиатлоне, заслуженным мастером спорта России. Женат на 36-летней швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин.

Ранее стало известно, что лыжник Александр Большунов победил в марафоне на этапе Кубка мира в Осло. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 5,3 секунды.