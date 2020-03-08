Лыжник Большунов победил в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Фото: AP/Silas Stein/dpa

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке с общего старта на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 5,3 секунды. С отставанием в 0,9 секунды финишировал норвежец Симен Крюгер, третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5).

Россиянин Илья Семиков занял 14-е место (+1.19,2), Александр Бессмертных – 19-е (+2.25,0), Иван Якимушкин – 20-е (+2.40,6), Андрей Собакарев пришел к финишу 32-м (+5.39,8).

Следующий этап Кубка мира пройдет в канадском Квебеке с 14 по 15 марта.

Ранее лыжник Андрей Ларьков завершил участие на этапе Кубка мира в Норвегии из-за поднявшейся температуры. По прибытии в Москву он пройдет карантин. Кроме того, у Ларькова возьмут анализы на коронавирус.