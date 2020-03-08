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Спорт

12:09

Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Чехии

спорт

Фото: AP/Matthias Schrader

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов снялся с гонки с общего старта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера мужской команды Сергея Белозерова.

"Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать", – сказал Белозеров.

Начало масс-старта запланировано на 15:45 по московскому времени. Эта гонка завершит соревновательную программу этапа Кубка мира в Нове-Место.

В феврале Логинов отказался от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира в итальянской Антерсельве. Он отмечал, что на его решение повлияли последние события, связанные с обысками. Спортсмена обвинили в использовании чужой аккредитации.

Александр Логинов отметился победой в спринте на чемпионате мира по биатлону в Италии. Затем российского спортсмена удостоили бронзовой медали по итогам гонки преследования.

Позже его успехи раскритиковали норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бе, а также французский спортсмен Мартен Фуркад. Они активно указывали на то, что Александр Логинов отбывал дисквалификацию за употребление допинг-препарата.

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