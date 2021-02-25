Александру Большунову назначили испытательный срок на оставшиеся старты чемпионата мира

Лыжнику Александру Большунову назначили испытательный срок за неспортивное поведение. Такое решение приняли в Федерации лыжных гонок России.

Пять ближайших стартов, то есть весь чемпионат мира, спортсмен будет под пристальным контролем. Если Большунов нарушит хотя бы один пункт, то пропустит два старта. Кроме того, спортсмену выписали штраф в размере 2 тысячи франков. Однако с этим решением в Федерации не согласились и отправили письмо в вышестоящие инстанции.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты Большунов отмахнулся от финского лыжника палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.