Александру Большунову назначили испытательный срок на оставшиеся старты чемпионата мира

12:15
Лыжнику Александру Большунову назначили испытательный срок за неспортивное поведение. Такое решение приняли в Федерации лыжных гонок России.
Пять ближайших стартов, то есть весь чемпионат мира, спортсмен будет под пристальным контролем. Если Большунов нарушит хотя бы один пункт, то пропустит два старта. Кроме того, спортсмену выписали штраф в размере 2 тысячи франков. Однако с этим решением в Федерации не согласились и отправили письмо в вышестоящие инстанции.
Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за бронзу эстафеты Большунов отмахнулся от финского лыжника палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: