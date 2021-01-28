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Спорт

28 января, 23:37

Губерниев оценил отчет IBU о допинге в российском биатлоне

спорт

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отчете независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) о допинге в российском биатлоне и деятельности экс-главы организации Андерса Бессеберга.

В частности, комиссия IBU признала, что российские спортсмены применяли эритропоэтин с 2008 по 2015 год. По мнению Губерниева, IBU следует раскрыть больше подробностей.

"Ничего нового не произошло. Мы знаем, что наш биатлон имел проблемы с допингом в это время. Мы уже прошли процесс очищения и восстановления репутации", – сказал Губерниев на видео, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что "сейчас хочется узнать все адреса, пароли и явки". Комментатор добавил, что от IBU "нужна конкретика, чтобы всех коллективно не наказывали".

В отчете IBU также говорится, что к Бессебергу есть вопросы по поводу нарушений правил организации, связанных, в числе прочего, с возможной защитой интересов российских биатлонистов без должных на то оснований.

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