Биатлонистке Подчуфаровой отказали в словенском гражданстве

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, планировавшая выступать за сборную Словении, рассказала, что ей не удалось получить словенский паспорт.

По ее словам, завершить процедуру оформления гражданства не позволили получить внутренние законы Евросоюза.

"Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию. Никто из двух сторон не ждал такого исхода", – написала спортсменка в Instagram.

28-летняя биатлонистка добавила, что "сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации.

Она подчеркнула, что "поставила на кон абсолютно все, и это самое "абсолютно все" с крахом провалилось".

Подчуфарова пообещала приложить все усилия в России, "чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году".

Главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил ТАСС, что спортсменка сможет вернуться, если будет показывать высокие результаты на внутрироссийских стартах.

В 2018 году спортсменка объявила о завершении карьеры, однако затем вернулась в биатлон, а Союз биатлонистов России одобрил ее переход в сборную Словении.

Ранее призер Олимпийских игр в Сочи по лыжным гонкам Илья Черноусов ушел в сборную Швейцарии.