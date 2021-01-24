Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира

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Российская сборная по биатлону завоевала золото в женском зачете эстафеты на этапе Кубка мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Турнир проходит в эти дни в итальянском Антхольц-Антерсельве. В составе российской команды выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 7 минут 32,4 секунды. На восьми стрелковых рубежах они потратили девять дополнительных патронов.

По итогам гонки серебро получили немецкие биатлонистки, бронзовые медали достались представительницам сборной Франции.

Ранее сообщалось о скандальной дисквалификации сборной России по лыжным гонкам. Команду лишили бронзовых медалей за неспортивное поведение Александра Большунова, который закрывал дистанцию и после финиша намеренно столкнулся с финским лыжником.

