Сборную России по лыжным гонкам лишили бронзы на этапе Кубка мира в Лахти

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Первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована по итогам этапа Кубка мира в финляндском Лахти. Об этом сообщает ТАСС.

Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняла третью позицию после гонки, серебро досталось сборной Финляндии. Однако после финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки.

Официальных комментариев от российского лыжника не поступало, однако в трансляции гонки было зафиксировано, что финский спортсмен подрезал Большунова перед финишным участком.

В результате дисквалификации бронзу получили участники второй сборной России – Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов. Что касается Александра Большунова, то он получил личное отстранение, сроки которого не уточняются.

Накануне российский спортсмен Максим Буров стал первым в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве. В финале Буров набрал 126,24 балла, которых хватило для золотой медали.

