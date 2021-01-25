Большунов извинился за инцидент с финским лыжником

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Российский лыжник Александр Большунов принес извинения за свое поведение на этапе Кубка мира в финском Лахти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР).

"Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип честной игры во всех аспектах", – отметили в АЛВСР.

Также там выразили надежду, что "самоотверженность и упорный труд всех спортсменов" вместе с красотой лыжных гонок "вернутся в центр внимания".

24 января первую российскую сборную дисквалифицировали и лишили бронзовой медали за неспортивное поведение по итогам эстафеты. Завершавший гонку Большунов на финише намеренно сбил финна Йони Мяки, опередившего его на заключительном участке.

При этом в финишном створе финн помешал россиянину себя обогнать, из-за чего Большунов зацепился лыжей, потерял темп, а затем махнул палкой в сторону соперника. После этого в финскую полицию поступило два запроса о расследовании факта нападения.