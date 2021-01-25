Финская полиция подтвердила расследование действий лыжника Большунова на этапе КМ

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Финская полиция начала предварительное расследование действий российского лыжника Александра Большунова во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщил комиссар по уголовным делам департамента полиции региона Хяме Мартти Хирвонен.

"В полицию Хяме было направлено два запроса о расследовании факта нападения. Дело будет продолжено в виде предварительного расследования", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первая сборная России по лыжным гонкам была дисквалифицирована по итогам этапа Кубка мира в финляндском Лахти. Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняла третью позицию после гонки, серебро досталось сборной Финляндии. Однако после финиша Большунов намеренно сбил финского лыжника Йони Мяки. В результате дисквалификации бронзу получили участники второй сборной России.

