Глава IBU высказался о результатах расследования в отношении Бессеберга

Фото: ТАСС/imago/Sammy Minkoff
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался по поводу признания своего предшественника на посту главы союза Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских атлетов. Об этом сообщает RT.
"Мы шокированы проступком, который описан в отчете комиссии. Но мы благодарны комиссии за то, что она предоставила эти доказательства и сделала все, чтобы подобное поведение не было оставлено без последствий", – заявил Далин.
Он отметил, что благодаря реформам, проведенным IBU в течение последних двух лет, союз смог обеспечить меры безопасности, которые могут гарантировать, что подобное больше не повторится.
"Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим упорно работать, чтобы оставаться на передовой, поддерживая наивысшие стандарты надлежащего руководства", – сказал президент.
В сокрытии положительных результатов допинг-тестов российских биатлонистов также была признана виновной бывший генсек IBU Николь Реш.
Ранее сенатом США был принят законопроект, по которому лиц, имеющих отношение к допинговым схемам, будут привлекать к уголовной ответственности. Закон назван именем экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова: он выступает главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.
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