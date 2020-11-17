Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова

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Сенат США принял антидопинговый законопроект Родченкова. Согласно документу, лица, ответственные и причастные к допинговым схемам, будут привлекаться к уголовной ответственности, сообщает RT.

Закон носит имя экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором WADA по делу о допинге в российском спорте.

Палата представителей конгресса США приняла проект в октябре. Он вступит в силу после подписания президентом Америки в течение десяти дней.

Ранее международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

Также IWF временно отстранила трех российских спортсменов на основании перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.