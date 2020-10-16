Чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову временно отстранили за допинг

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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований чемпионку мира по тяжелой атлетике Светлану Шимкову, сообщается на официальном сайте организации.

Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Шимкова является чемпионкой мира 2010 года в весовой категории до 69 килограммов.

Ранее IWF временно отстранила трех российских спортсменов на основании перепроверки данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Феликса Халибекова, Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

В августе собрание учредителей РУСАДА приняло решение отправить в отставку генерального директора организации Юрия Гануса. Освободившуюся должность занял Михаил Буханов.