Михаил Буханов будет исполнять обязанности гендиректора РУСАДА

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Михаил Буханов будет исполнять обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после увольнения Юрия Гануса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

"Исполняющим обязанности генерального директора назначен действующий юрист РУСАДА Михаил Буханов", – сказал Поздняков.

Он подчеркнул, что такое решение было принято с целью обеспечения непрерывной операционной деятельности и для устранения допущенных предыдущим руководством нарушений. Поздняков уточнил, что в течение шести месяцев организация выберет нового генерального директора.

В пятницу общее собрание учредителей РУСАДА приняло решение отправить в отставку генерального директора организации Юрия Гануса. Тем самым учредители согласились с рекомендациями наблюдательного совета РУСАДА. Ранее был опубликован отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

Ранее Поздняков уже говорил о допущенных нарушениях со стороны Гануса. По его словам, Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, это и вызвало подозрения.

Юрий Ганус занимал пост главы РУСАДА с 31 августа 2017 года. Его кандидатура была согласована со Всемирной антидопинговой организацией (WADA).

