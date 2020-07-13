Евгений Юрченко покинул пост президента ВФЛА

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Евгений Юрченко объявил об уходе с должности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает пресс-служба организации.
Тем самым он запустил процесс перевыборов руководства в ВФЛА.
"Я хотел бы поблагодарить всех неравнодушных к судьбе российской легкой атлетики специалистов, с которыми мне довелось работать в этот недолгий, но очень сложный период. Особо хотел бы отметить работу членов президиума и комиссии спортсменов федерации, которым пришлось столкнуться с очень серьезными трудностями затянувшегося кризиса", – подчеркнул Юрченко.
Его избрали президентом ВФЛА 28 февраля. Юрченко был единственным кандидатом на пост главы ВФЛА. О намерении участвовать в выборах ранее заявляли бывший вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.
Прежде пост занимал Дмитрий Шляхтин, сложивший полномочия в связи с делом о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) сообщил, что должностные лица ВФЛА предоставляли ложные объяснения и поддельные документы в AIU, чтобы объяснить пропуск Лысенко допинг-контроля.
ВФЛА в ноябре 2015 года временно лишили членства в World Athletics из-за допинговых нарушений, она до сих пор не восстановлена в правах. В феврале 2020-го президиум ВФЛА подал в отставку после получения рекомендаций Олимпийского комитета России и министерства спорта РФ. Полномочия были переданы рабочей группе ОКР.
В марте World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за допущенные прежним руководством организации нарушения. Там заявили, что российские легкоатлеты смогут выступать в международных соревнованиях под нейтральным флагом только после выплаты штрафа к 1 июля.
2 июля World Athletics подтвердила, что ВФЛА не выплатила штраф. Общая его сумма составляет 6,31 миллиона долларов.
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