Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избран член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, сообщает ТАСС.

Он избран на внеочередной выборной конференции ВФЛА, которая проходит в здании Олимпийского комитета России.

Юрченко был единственным кандидатом на пост главы федерации. За него проголосовали 53 делегата, семь высказались против, трое воздержались.

О намерении участвовать в выборах ранее заявляли бывший вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку после получения рекомендаций Олимпийского комитета России и министерства спорта РФ. Полномочия были переданы рабочей группе ОКР.

Также сообщалось, что ВФЛА могут лишить членства в международной федерации World Athletics, если будут доказаны обвинения по "делу Лысенко".