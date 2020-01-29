ВФЛА могут лишить членства в World Athletics – AIU

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Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit рекомендовал международной федерации World Athletics лишить членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики, если будут доказаны обвинения в адрес ВФЛА по "делу Лысенко", сообщает пресс-служба AIU.

В августе минувшего года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) завела дело против прыгуна в высоту Лысенко. Спортсмена подозревали в нарушении антидопинговых правил. Его временно отстранили от международных соревнований.

Первоначально от ВФЛА потребовали до 12 декабря дать ответ на обвинения в нарушении своих обязательств в качестве члена Всемирной легкоатлетической ассоциации. Однако позже федерации предоставили отсрочку до 2 января.

В начале декабря в связи с "делом Лысенко" от должности отстранили главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина. Также своих постов лишились исполнительный директор организации Александр Паркин и еще ряд лиц, причастных к инциденту.